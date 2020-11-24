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Ильхам Алиев: Мы держали на направлении Агдама большое воинское соединение, чтобы военные силы противника оставались здесь

Ильхам Алиев: Мы держали на направлении Агдама большое воинское соединение, чтобы военные силы противника оставались здесь И враг знает и уже признает, что если бы они не приняли мои условия по освобождению наших земель, то были бы здесь уничтожены
Карабах
24 ноября 2020 г. 12:54
Ильхам Алиев: Мы держали на направлении Агдама большое воинское соединение, чтобы военные силы противника оставались здесь

"Вот все эти факторы обусловили нашу победу. Я хочу вновь отметить, что агдамцы ждали этого дня на протяжении долгих лет – около 30 лет. В то же время они ждали и во время Второй Карабахской войны. Я знаю и чувствую, что по мере освобождения наших городов, районов, сел от оккупации агдамцы также думали, когда будут освобождены их села, город Агдам. Джабраил был освобожден, Физули был освобожден, Гадрут был освобожден, были освобождены Зангилан, Губадлы, Суговушан, Шуша, и, наверное, агдамцы думали, а почему не освобождается Агдам?".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал 23 ноября, посещая освобожденный от оккупации город Агдам.

"Теперь я могу это сказать. Я хотел донести это до агдамцев в какой-либо форме, но и они понимают, что в период войны я не мог этого сделать. Здесь есть пять линий обороны. Враг поджидал нас здесь. Мы не могли допустить перехода в атаку там, где нас поджидал враг. Мы держали на этом направлении достаточно большое воинское соединение, чтобы военные силы противника также оставались здесь, чтобы они не перешли на другое направление. После освобождения Физули, Гадрута, большой части Ходжавендского района и Шуши мы, естественно, уже выдвинулись в сторону города Агдам, и был отдан приказ, что следующее направление – Агдам. И враг знает и уже признает, что если бы они не приняли мои условия по освобождению наших земель, то были бы здесь уничтожены. Потому что мы шли к Агдаму", - сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ağdam istiqamətində böyük hərbi birləşmə saxlamışdıq ki, düşmənin hərbi qüvvələri də burada qalsın, başqa yerə getməsin"

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