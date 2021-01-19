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Ильхам Алиев: Как будто племя дикарей прошлось по этим территориям

Ильхам Алиев: Как будто племя дикарей прошлось по этим территориям “Когда Азербайджан вернул оккупированные территории, сегодня туда совершают визиты представители международных организаций, посольств, журналисты и видят все своими глазами. Это невиданный вандализм, варварство. Как будто племя дикарей прошлось по этим те
Карабах
19 января 2021 г. 17:04
Ильхам Алиев: Как будто племя дикарей прошлось по этим территориям

“Когда Азербайджан вернул оккупированные территории, сегодня туда совершают визиты представители международных организаций, посольств, журналисты и видят все своими глазами. Это невиданный вандализм, варварство. Как будто племя дикарей прошлось по этим территориям".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, принимая в видеоформате генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева.

"Что касается других освобожденных территорий, то, например, в Кельбаджарском, Лачинском районах проходило искусственное заселение как граждан Армении, так и в основном армян из диаспоры. Но когда оккупанты должны были покинуть эти территории в соответствии с заявлением, подписанным 10 ноября, - у них было время где-то дней 20, - за это время они сжигали дома, которые не они построили, а в которые незаконно вселились, вырубали леса, уничтожали всю инфраструктуру. В Лачинском и Кельбаджарском районах было более 10 гидроэлектростанций. Все они разрушены. То есть, варварство, другого слова просто найти невозможно, перед глазами всего мира", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Elə bil bu ərazilərdən vəhşi qəbilə keçib”

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