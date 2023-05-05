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Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с проектом реставрации здания школы на 360 ученических мест в поселке Гадрут

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с проектом реставрации здания школы на 360 ученических мест в поселке Гадрут 5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проектом реставрации полной средней школы на 360 ученических мест в поселке Гадрут.
Карабах
5 мая 2023 г. 19:20
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с проектом реставрации здания школы на 360 ученических мест в поселке Гадрут

5 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проектом реставрации полной средней школы на 360 ученических мест в поселке Гадрут.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о проекте.

Было отмечено, что школа расположена на территории площадью 1,9 гектара. После капитального ремонта и реконструкции в ней будут 15 классных комнат, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека, кабинет военной подготовки, 3 лаборатории и 2 технических кабинета, кабинет информатики. Классы будут оснащены современным оборудованием и принадлежностями.

Отметим, что в результате продолжавшейся около 30 лет военной агрессии Армении против Азербайджана образовательная инфраструктура оккупированных районов была полностью разрушена. Для ее восстановления в настоящее время проводится значительная работа в соответствии с распоряжениями и поручениями президента Ильхама Алиева. Строительство здания школы в Гадруте является частью этой работы.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev views restoration project of 360-seat school in Hadrut settlement
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Hadrutda 360 şagird yerlik məktəb binasının bərpa layihəsi ilə tanış olublar

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