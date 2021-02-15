Ильхам Алиев: Для достижения стратегических целей мы подписали важные документы

"Многостороннее значение Отечественной войны заключается в том, что мы освободили родные земли от оккупации, изгнали врага с наших земель, а также восстановили территориальную целостность страны. Мы продемонстрировали всему миру могущество нашего народа,

"Многостороннее значение Отечественной войны заключается в том, что мы освободили родные земли от оккупации, изгнали врага с наших земель, а также восстановили территориальную целостность страны. Мы продемонстрировали всему миру могущество нашего народа, государства, показали несгибаемый дух народа. В то же время, предприняв практические шаги для достижения стратегических целей, связанных с будущим нашей страны, подписали важные документы".

Как передает Report, об этом президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сказал 14 февраля после поднятия азербайджанского флага в селе Гюлябирд Лачинского района.

"Совместное заявление, подписанное 10 ноября, конечно же, обеспечило возвращение Лачинского, Кельбаджарского и Агдамского районов, мы вернули эти земли без единого выстрела. В то же время именно в этом Заявлении закреплено соединение Азербайджана с его неотъемлемой частью – Нахчываном. Также эта железнодорожная инфраструктура протянется до Турции, и таким образом будет создана вторая железнодорожная сеть, соединяющая Азербайджан и Турцию. Три с половиной года назад мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Это тоже было историческим достижением. Впервые в истории мы соединили Азербайджан с Турцией железнодорожным сообщением. А сейчас будет проложена вторая железная дорога, которой одновременно смогут воспользоваться все страны региона. Они с большим интересом относятся к строительству и этой дороги. Можно сказать, что страны, расположенные в нашем регионе, положительно оценили данный проект", - сказал глава государства.