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Ильхам Алиев: Азербайджан стал одной из самых загрязненных минами стран

Ильхам Алиев: Азербайджан стал одной из самых загрязненных минами стран В результате оккупационной политики Армении, Азербайджан стал одной из самой загрязненной минами страной.
Карабах
26 мая 2023 г. 10:34
Ильхам Алиев: Азербайджан стал одной из самых загрязненных минами стран

В результате оккупационной политики Армении, Азербайджан стал одной из самых загрязненных минами стран.

Как передает Report, об этом говорится в приветственном слове президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое зачитал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

Как говорится в послании, несмотря на завершение конфликта, после Второй карабахской войны, Армения использовала Лачынскую дорогу для продолжения установки мин на территориях Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Azərbaycan əraziləri minalarla ən çox çirklənmiş ölkələrdən birinə çevrilib”

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