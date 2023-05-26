Ильхам Алиев: Азербайджан стал одной из самых загрязненных минами стран

В результате оккупационной политики Армении, Азербайджан стал одной из самой загрязненной минами страной.

В результате оккупационной политики Армении, Азербайджан стал одной из самых загрязненных минами стран.

Как передает Report, об этом говорится в приветственном слове президента Азербайджана Ильхама Алиева, которое зачитал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

Как говорится в послании, несмотря на завершение конфликта, после Второй карабахской войны, Армения использовала Лачынскую дорогу для продолжения установки мин на территориях Азербайджана.