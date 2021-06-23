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Ильхам Алиев: Армяне разрушили города не во время Первой Карабахской войны, а впоследствии

Ильхам Алиев: Армяне разрушили города не во время Первой Карабахской войны, а впоследствии "Как вам известно, они разрушили города не во время войны, Первой Карабахской войны, а впоследствии. Они систематически разрушали их по нескольким причинам в течение, можно сказать, 30 лет после прекращения Первой Карабахской войны".
Карабах
23 июня 2021 г. 16:39
Ильхам Алиев: Армяне разрушили города не во время Первой Карабахской войны, а впоследствии
Ильхам Алиев

"Как вам известно, они разрушили города не во время войны, Первой Карабахской войны, а впоследствии. Они систематически разрушали их по нескольким причинам в течение, можно сказать, 30 лет после прекращения Первой Карабахской войны".

Как сообщает Report, об этом 23 июня принимая верховного представителя Альянса цивилизаций ООН Мигеля Анхеля Моратиноса заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Во-первых, для того, чтобы изъять все строительные материалы, так как дома были снесены, камни увезены. Это была кража. Вторая причина заключалась в недопущении возвращения азербайджанцев, так как они считали, что после тотального разрушения никто не вернется. Такая же ситуация наблюдается не только в городах, но и в селах, и в Зангилане, в Губадлы - вы были и в других направлениях, к примеру, в Джебраиле, Физули. Все города и села разрушены. Нам предстоит разминировать их и параллельно приступить к реконструкции. Мы уже мобилизовали все усилия, все ресурсы. Уже начались крупные инфраструктурные проекты. Вас, наверное, проинформировали об этом. Мы вновь отстроим их и, думаю, продемонстрируем уникальный в мире опыт перехода от разрушений такого масштаба к развитию, к достойным стандартам жизни для людей", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənilər şəhərləri Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı deyiI, ondan sonra dağıdıblar"

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