ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) надеется на сотрудничество с Азербайджаном и оказание помощи стране в процессе поиска пропавших без вести лиц. Об этом Report заявили в ICMP.

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) надеется на сотрудничество с Азербайджаном и оказание помощи стране в процессе поиска пропавших без вести лиц. Об этом Report заявили в ICMP.

Как отметили в организации, во время визита в Азербайджан Генеральный директор ICMP Кэтрин Бомбергер подписала меморандум о взаимопонимании между Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и ICMP, который позволит укрепить сотрудничество организации с Азербайджаном.

“Меморандум о взаимопонимании проложит путь к будущей поддержке со стороны ICMP для учета пропавших без вести в результате конфликта [между Арменией и Азербайджаном]”, - отметили в ICMP.

ICMP - это межправительственная организация межправительственная организация, занимающаяся проблемой лиц, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, нарушений прав человека, стихийных бедствий и техногенных катастроф.