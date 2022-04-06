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ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном

ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) надеется на сотрудничество с Азербайджаном и оказание помощи стране в процессе поиска пропавших без вести лиц. Об этом Report заявили в ICMP.
Карабах
6 апреля 2022 г. 11:34
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) надеется на сотрудничество с Азербайджаном и оказание помощи стране в процессе поиска пропавших без вести лиц. Об этом Report заявили в ICMP.

Как отметили в организации, во время визита в Азербайджан Генеральный директор ICMP Кэтрин Бомбергер подписала меморандум о взаимопонимании между Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и ICMP, который позволит укрепить сотрудничество организации с Азербайджаном.

“Меморандум о взаимопонимании проложит путь к будущей поддержке со стороны ICMP для учета пропавших без вести в результате конфликта [между Арменией и Азербайджаном]”, - отметили в ICMP.

ICMP - это межправительственная организация межправительственная организация, занимающаяся проблемой лиц, пропавших без вести в результате вооруженных конфликтов, нарушений прав человека, стихийных бедствий и техногенных катастроф.

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Версия на азербайджанском языке ICMP: “Qarşılıqlı anlaşma haqqında Memorandum Azərbaycan ilə əməkdaşlığı möhkəmləndirəcək”
Версия на английском языке ICMP: New MoU to strengthen co-op with Azerbaijan

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