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Международная комиссия по пропавшим без вести и Госкомиссия Азербайджана подписали протокол

Международная комиссия по пропавшим без вести и Госкомиссия Азербайджана подписали протокол Международная комиссия по пропавшим без вести лицам и Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Азербайджанской Республики подпишут протокол о намерениях по сотрудничеству.
Внешняя политика
4 апреля 2022 г. 16:28
Международная комиссия по пропавшим без вести и Госкомиссия Азербайджана подписали протокол

"В соответствии с поручением президента Азербайджана перед Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан поставлена задача в связи с эксгумацией останков пропавших без вести лиц в Первой карабахской войне".

Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава рабочей группы Госкомиссии Исмаил Ахундов.

По его словам, сегодня между Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан и Международной комиссией по пропавшим без вести лицам подписан протокол о намерениях.

16:09

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам и Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Азербайджанской Республики подпишут протокол о намерениях по сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом гендиректор Международной комиссии по пропавшим без вести лицам Кэтрин Бомбергер сказала на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Она отметила, что после подписания документа Международная комиссия по пропавшим без вести лицам приступит к практической работе.

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Версия на азербайджанском языке İtkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiya və Azərbaycanın Dövlət Komissiyası arasında protokol imzalanıb

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