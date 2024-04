Хикмет Гаджиев: За годы оккупации почти каждая пядь освобожденных территорий Азербайджана была заминирована

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал фотографии Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), демонстрирующие минное загрязнение освобожденных территорий.

Как передает Report, данную публикацию он разместил на своей странице в соцсети "Х".

"4 апреля - Международный день информирования о минной опасности. На фотографиях, предоставленных ANAMA, желтым обозначены наземные мины, которые требуют обезвреживания. За годы военной оккупации Арменией почти каждая пядь земли на освобожденных территориях Азербайджана была заминирована", - говорится в публикации Гаджиева.