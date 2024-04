Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin demək olar ki, hər qarışı işğal illərində Ermənistan tərəfindən minalarla çirkləndirilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X"də yazıb.

"ANAMA-nın təqdim etdiyi fotolarda zərərsizləşdirmə tələb olunan minalar sarı çubuqlarla işarələnib",-o qeyd edib.