Хикмет Гаджиев: Отныне Новруз отмечается на всей суверенной территории Азербайджана
Хикмет Гаджиев: Отныне Новруз отмечается на всей суверенной территории АзербайджанаВ этом году праздничные костры по случаю Новруза горят на всей суверенной территории Азербайджана, в том числе Шуше и Ханкенди.
В этом году праздничные костры по случаю Новруза горят на всей суверенной территории Азербайджана, в том числе в Шуше и Ханкенди.
Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".
"В этом году Новруз в Азербайджане отличается от предыдущих. Праздничные костры горят на всей суверенной территории Азербайджана, свободных от военной оккупации и серых зон. Как говорится, игра окончена!
Поздравляя друг друга с праздником Новруз, мы уже не выражаем надежду, что в следующем году отметим его в Шуше, Ханкенди. Мы уже отмечаем Новруз в Шуше, Ханкенди и на других землях, освобожденных от оккупации. Обновленная карта ООН № 3761 от 2024 года, где указаны верные географические названия, наилучшим образом отражает новые реалии!", — говорится в публикации.
This year Novruz celebration in Azerbaijan is different from the ones we used to have. Novruz is celebrated with Novruz bonfires in the entire sovereign territories of Azerbaijan free from military occupation and gray zones. As it has been said Game Over!