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Хикмет Гаджиев: Отныне Новруз отмечается на всей суверенной территории Азербайджана

Хикмет Гаджиев: Отныне Новруз отмечается на всей суверенной территории Азербайджана В этом году праздничные костры по случаю Новруза горят на всей суверенной территории Азербайджана, в том числе Шуше и Ханкенди. 
Внешняя политика
20 марта 2024 г. 16:44
Хикмет Гаджиев: Отныне Новруз отмечается на всей суверенной территории Азербайджана

В этом году праздничные костры по случаю Новруза горят на всей суверенной территории Азербайджана, в том числе в Шуше и Ханкенди.

Как передает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".

"В этом году Новруз в Азербайджане отличается от предыдущих. Праздничные костры горят на всей суверенной территории Азербайджана, свободных от военной оккупации и серых зон. Как говорится, игра окончена!

Поздравляя друг друга с праздником Новруз, мы уже не выражаем надежду, что в следующем году отметим его в Шуше, Ханкенди. Мы уже отмечаем Новруз в Шуше, Ханкенди и на других землях, освобожденных от оккупации. Обновленная карта ООН № 3761 от 2024 года, где указаны верные географические названия, наилучшим образом отражает новые реалии!", — говорится в публикации.

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Версия на английском языке Presidential aide: Novruz is celebrated in the entire sovereign territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Novruz bayramı artıq Azərbaycanın bütün suveren ərazilərində qeyd olunur

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