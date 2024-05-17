Сахиба Гафарова встретилась с гендиректором отделения ООН в Женеве

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся в Женеве с рабочим визитом для участия в первом заседании оргкомитета VI Всемирной конференции председателей парламентов, встретилась с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся в Женеве с рабочим визитом для участия в первом заседании оргкомитета VI Всемирной конференции председателей парламентов, встретилась с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

На встрече, состоявшейся в "Азербайджанской комнате" в женевском офисе ООН, были обсуждены отношения между организацией и нашей страной. Было отмечено тесное сотрудничество Азербайджана с ООН и ее институтами. На встрече было подчеркнуто значение парламентского измерения в решении современных глобальных вызовов.

Был затронут вопрос восстановления "Азербайджанской комнаты" Фондом Гейдара Алиева и высоко оценена многогранная деятельность Фонда. В частности, было отмечено его активное участие в проектах ООН.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса также коснулась 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, которая состоится в Баку в ноябре этого года. Она подчеркнула, что проведение нашей страной столь важного международного мероприятия является итогом признания усилий Азербайджана в борьбе с изменением климата. Спикер также рассказала о Парламентской конференции, которая состоится в рамках этой сессии при совместной организации Межпарламентского союза и Милли Меджлиса.

Татьяна Валовая выразила удовлетворение предстоящим проведением COP29 в Азербайджане и отметила значение достижений нашей страны в "зеленом" энергетическом секторе.

Затем был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

После встречи возглавляемая спикером Милли Меджлиса парламентская делегация посетила памятник "Мысли и желания", установленный в парке Ариана перед Дворцом наций, в котором расположено Женевское отделение ООН, в честь 25-й годовщины принятия Азербайджана в члены ООН.