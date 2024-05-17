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Генсек: Тюркское единство выйдет на новый уровень

Генсек: Тюркское единство выйдет на новый уровень
Внешняя политика
17 мая 2024 г. 18:10
Генсек: Тюркское единство выйдет на новый уровень

Тюркское единство выйдет на новый уровень.

Как сообщает Report со ссылкой на Организацию тюркских государств (ОТГ), об этом генсек организации Кубанычбек Омуралиев заявил на первой встрече министров социальной политики стран-членов ОТГ.

По его словам, министерская встреча будет способствовать дальнейшему укреплению тюркского единства.

Отметим, что сегодня в Стамбуле проходит первая встреча министров социальной политики стран-членов ОТГ.

Азербайджан на встрече представляет председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

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Версия на английском языке Secretary General: Turkic unity will reach a new level
Версия на азербайджанском языке Baş katib: Türk birliyi yeni səviyyəyə yüksələcək

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