Грузовики с продовольствием для армянских жителей Карабаха три дня ожидают на дороге Агдам-Ханкенди

Две фуры ​​с мукой, направленные 29 августа Азербайджанским обществом Красного полумесяца для удовлетворения нужд проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян, три дня ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.

Две фуры ​​с мукой, направленные 29 августа Азербайджанским обществом Красного полумесяца для удовлетворения нужд проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армян, три дня ожидают на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сообщает корреспондент Report , командированный на территорию.

Колонна из двух грузовиков с 40 тоннами продовольствия находится на дороге Агдам-Ханкенди у поста российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

Сотрудники Общества Красного Полумесяца Азербайджана и волонтеры ночевали и отдыхали в течение дня в палатках, установленных на территории. Члены Общества представили сертификат качества доставленного ими груза представителям российского миротворческого контингента (РМК).

Переговоры с миротворцами по доставке продовольствия жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана продолжаются.