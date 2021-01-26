Группа журналистов совершила поездку в Горадиз-Физулинском направлении

Во всех направлениях, где шли боевые операции, успешно выполняются задачи по инженерному обеспечению

Сотрудники Министерства обороны Азербайджана в сопровождении группы журналистов совершили поездку на освобожденные от оккупации территории – в Горадиз-Физулинском направлении.

Участник поездки от Report Исмаил Насибли сообщает, что здесь на практике было продемонстрировано выполнение некоторых задач саперами инженерных войск Азербайджанской армии.

Речь идет об очистке коммуникационных систем, дорог и посевных полей.

Журналисты ознакомились на территории с системами преград, которые враг выстраивал долгие годы, наглядно пронаблюдали за работами, выполняемыми частями и подразделениями инженерных войск.

Линия обороны, созданная системой преград, которую противник считал непроходимой, была нейтрализована инженерно-саперными войсками. Минно-взрывные заграждения и подготовленные к взрыву мосты, установленные на маршрутах движения и дорогах при отступлении противника, также были обезврежены в результате инженерной разведки. Вокруг мостов, взорванных армянами при отступлении, были созданы альтернативные дороги. В тех направлениях, где это не представлялось возможным, мостоукладчиками уложены мосты. Таким образом, непрерывные передвижения войск продолжаются.

В целом, во всех направлениях, где шли боевые операции, успешно выполняются задачи по инженерному обеспечению.