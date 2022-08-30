Госкомиссия: Шестеро военнослужащих числятся пропавшими без вести в Отечественной войне

После окончания Отечественной войны, согласно списку, представленному соответствующими учреждениями Азербайджана, около 300 азербайджанских военнослужащих считались пропавшими без вести.

После окончания Отечественной войны, согласно списку, представленному соответствующими учреждениями Азербайджана, около 300 азербайджанских военнослужащих считались пропавшими без вести.

Как сообщает Report, об этом на конференции "Идентификация личности без вести пропавших лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести, сказал секретарь Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководитель рабочей группы Исмаил Ахундов.

По его словам, в результате поисковых мероприятий, проведенных при непосредственном участии российского миротворческого контингента и Международного комитета Красного креста в соответствии с трехсторонним заявлением, тела считавшихся пропавшими без вести военнослужащих были найдены и вывезены с освобожденных от оккупации территорий, опознаны и переданы семьям: "В составленном Госкомиссией списке пропавших без вести в ходе Отечественной войны сейчас числятся только имена шестерых военнослужащих. К сожалению, несмотря на все усилия и предпринятые меры, установить их дальнейшую судьбу пока не представляется возможным".