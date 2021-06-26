Глава МИД Румынии: Передача карт заминированных территорий остается приоритетом

"Мы готовы и дальше оказывать поддержку процессу построения доверия между Азербайджаном и Арменией".

"Мы готовы и дальше оказывать поддержку процессу построения доверия между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил на пресс-конференции в Тбилиси.

По его словам, освобождение всех задержанных во время войны лиц и передача карт заминированных территорий остается приоритетом:

"Мы готовы помочь и поддержать шаги по укреплению доверия и решению других вопросов".

Глава МИД отметил, что укрепление доверия между азербайджанским и армянским обществами потребует больших усилий.