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Глава МИД Румынии: Передача карт заминированных территорий остается приоритетом

Глава МИД Румынии: Передача карт заминированных территорий остается приоритетом "Мы готовы и дальше оказывать поддержку процессу построения доверия между Азербайджаном и Арменией".
Карабах
26 июня 2021 г. 16:52
Глава МИД Румынии: Передача карт заминированных территорий остается приоритетом

"Мы готовы и дальше оказывать поддержку процессу построения доверия между Азербайджаном и Арменией".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил на пресс-конференции в Тбилиси.

По его словам, освобождение всех задержанных во время войны лиц и передача карт заминированных территорий остается приоритетом:

"Мы готовы помочь и поддержать шаги по укреплению доверия и решению других вопросов".

Глава МИД отметил, что укрепление доверия между азербайджанским и армянским обществами потребует больших усилий.

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Версия на английском языке Romanian FM: Transfer of minefield maps remains priority
Версия на азербайджанском языке Rumıniyanın XİN başçısı: "Mina xəritələrinin hamısının təhvil verilməsi prioritet olaraq qalır"

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