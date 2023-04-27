Глава МИД Азербайджана: Лачынская дорога была и будет открыта для всех гуманитарных целей

Одно из самых ужасных последствий незаконного использования Лачынской дороги Арменией - провоз и установка мин на территории Азербайджана.

Одно из самых ужасных последствий незаконного использования Лачынской дороги Арменией - провоз и установка мин на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонна.

Министр проинформировал Катрин Колонна о незаконном использовании Арменией Лачынской дороги для провоза оружия и мин последние два с половиной года.

Байрамов отметил, что из-за установленных Арменией мин погибли и пострадали сотни людей: "Это приводит к ужасным последствиям. Так, по последним данным, с ноября 2020 года 294 гражданина Азербайджана стали жертвами мин. Несмотря на все предупреждения, армянская сторона не выполняет требования тех документов, которые она сама же подписала".

"Азербайджан предпринял соответствующие шаги для обеспечения прозрачного механизма контроля на Лачынской дороге", - заявил глава МИД.

Он отметил, что Лачынская дорога была и будет открыта для всех гуманитарных целей, как и говорится в трехстороннем заявлении.