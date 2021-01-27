Глава государства: Враг разграбил, опустошил, разрушил Шушу

В скором времени мы восстановим Шушу

"Естественно, враг разграбил, опустошил, разрушил Шушу. Сердце болит, когда, находясь в Шуше, видишь эту горькую картину. Но мы, реализовав все инфраструктурные проекты, в скором времени восстановим Шушу".

Как сообщает Report, об этом 27 января во время приема в видеоформате Айдына Керимова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Шушинском районе сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Как вам известно, моим распоряжением строится дорога для организации поездок в Шушу. Строится и до конца нынешнего года должен быть сдан в эксплуатацию Физулинский аэропорт. После этого должны быть организованы международные рейсы. Следует уже сейчас проводить в различных странах презентации и выставки, связанные с Шушой. Разработайте эту программу совместно с Государственным агентством по туризму Азербайджана и Министерством культуры. Необходимо провести в различных странах мира презентации, связанные с историей Шуши, периодом ее оккупации, сегодняшними восстановительными работами. Следует информировать как азербайджанскую, так и международную общественность о ходе восстановительных работ", - сказал глава государства.