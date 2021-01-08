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Герой Отечественной войны: Мы молниеносно освободили Зангилан от врага

Герой Отечественной войны: Мы молниеносно освободили Зангилан от врага Б.Алекперов - военнослужащий, рапортовавший Верховному главнокомандующему об освобождении от оккупации территорий Зангилана и Худаферина
Карабах
8 января 2021 г. 10:32
Герой Отечественной войны: Мы молниеносно освободили Зангилан от врага
Бабек Алекперов

Военнослужащие Государственной пограничной службы проявили большой героизм при освобождении 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Съемочная группа информационного агентства Report побывала на пограничном боевом пункте Агкенд Зангиланского района и побеседовала с героем Отечественной войны, полковником Бабеком Алекперовым.

Б.Алекперов - военнослужащий, рапортовавший Верховному главнокомандующему об освобождении от оккупации территорий Зангилана и Худаферина. По словам полковника, освобождение Зангилана заняло всего 24 часа: "Азербайджанскими пограничниками была освобождена большая территория от линии соприкосновения на территории Физулинского района до государственной границы с Арменией, в том числе за 24 часа молниеносным броском на расстоянии 105 км врагу были нанесены сокрушительные удары. Я очень счастлив, что докладывал Верховному главнокомандующему об освобождении от врага города Зангилан и территорий Худаферина".

Герой Отечественной войны также отметил, что вражеские диверсионные группы несколько раз атаковали освобожденные нами территории, но их планы не увенчались успехом: "В результате профессионального применения беспилотных летательных аппаратов Государственной пограничной службы "Harop", "Quzğun" (Ворон) и "Hermes", а также героизма азербайджанских пограничников была обезврежена стратегически важная боевая техника, командно-контрольные пункты, многочисленная живая сила противника, всего было уничтожено 290 вражеских целей. Я сам был ранен в направлении города Зангилан, но смог идти дальше, так как рана была не очень глубокой. Да упокоит Аллах души наших шехидов, желаю исцеления раненым военнослужащим. Именно благодаря их героизму мы можем продолжить службу. Выражаю глубокую благодарность Верховному главнокомандующему за то, что удостоил меня звания Героя Отечественной войны. Я очень горжусь тем, что как офицер служу победоносному президенту, победоносной армии и народу-победителю".

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi qəhrəmanı: "Zəngilanı düşməndən ildırım sürəti ilə azad etdik"

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