Генсек ОБСЕ провела встречу с сопредседателями Минской группы

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт провела встречу с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт провела встречу с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщает Report, об этом она написала на совей странице в Twitter.

​"Рада встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя Каспршиком. Выражаю полную поддержку их усилиям", - написала она.

Напомним, немецкий дипломат Хельга Шмид была избрана новым генеральным секретарем ОБСЕ в декабре прошлого года.