О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генсек ОБСЕ провела встречу с сопредседателями Минской группы

Генсек ОБСЕ провела встречу с сопредседателями Минской группы Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт провела встречу с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Карабах
3 июня 2021 г. 14:37
Генсек ОБСЕ провела встречу с сопредседателями Минской группы

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмидт провела встречу с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщает Report, об этом она написала на совей странице в Twitter.

​"Рада встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя Каспршиком. Выражаю полную поддержку их усилиям", - написала она.

Напомним, немецкий дипломат Хельга Шмид была избрана новым генеральным секретарем ОБСЕ в декабре прошлого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ATƏT-in baş katibi Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb
Версия на английском языке OSCE chief meets with Minsk Group co-chairs

Самое читаемое

Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
Компания Legion Security осуществляет набор сотрудников
31 мая 2021 г. 12:59
В Баку открылась станция метро 8 Ноября
В Баку открылась станция метро "8 Ноября"
29 мая 2021 г. 11:00
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
Бакметрополитен опубликовал требования для пассажиров
28 мая 2021 г. 12:11
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
Китай запретит использование одноразового пластика на авиарейсах
31 мая 2021 г. 11:29
В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО
В Баку судья застрелил жену - ДОПОЛНЕНО
31 мая 2021 г. 09:47
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
В Армении земельные участки Капана, Мегри и Теха предоставлены ФСБ России
27 мая 2021 г. 17:05
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
В Азербайджане в аэропорту произошла драка между должностными лицами - ОБНОВЛЕНО
2 июня 2021 г. 18:35
Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван будут возобновлены 
Автобусные рейсы из Баку в Нахчыван будут возобновлены 
27 мая 2021 г. 17:36
Посольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО
ФотоПосольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО
29 мая 2021 г. 15:23
Алексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
ФотоАлексей Шварев: После событий в Ходжалы я решил, что буду с Азербайджаном до конца
2 июня 2021 г. 09:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi