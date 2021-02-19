Генпрокурор о привлечении к ответственности должностных лиц Армении

"У нас есть достаточно последовательных и серьезных доказательств для привлечения армянского правительства, армянских должностных лиц к ответственности в международных судах"

"Военной прокуратурой Азербайджанской республики осуществляются соответствующие следственные действия по уголовным делам, возбужденным в связи с преступлениями, совершенными армянскими вооруженными формированиями против азербайджанских военнослужащих".

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил в интервью журналу "Милли Меджлис".

По его словам, для обеспечения привлечения Армении к ответственности в международной плоскости принимаются соответствующие меры совместно с другими правоохранительными органами, Министерством иностранных дел и соответствующими структурами: "У нас есть достаточно последовательных и серьезных доказательств для привлечения армянского правительства, армянских должностных лиц к ответственности в международных судах, и я считаю, что мы добьемся успешных результатов в этом вопросе".