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Генпрокурор о привлечении к ответственности должностных лиц Армении 

Генпрокурор о привлечении к ответственности должностных лиц Армении  "У нас есть достаточно последовательных и серьезных доказательств для привлечения армянского правительства, армянских должностных лиц к ответственности в международных судах"
Карабах
19 февраля 2021 г. 16:44
Генпрокурор о привлечении к ответственности должностных лиц Армении 

"Военной прокуратурой Азербайджанской республики осуществляются соответствующие следственные действия по уголовным делам, возбужденным в связи с преступлениями, совершенными армянскими вооруженными формированиями против азербайджанских военнослужащих".

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил в интервью журналу "Милли Меджлис".

По его словам, для обеспечения привлечения Армении к ответственности в международной плоскости принимаются соответствующие меры совместно с другими правоохранительными органами, Министерством иностранных дел и соответствующими структурами: "У нас есть достаточно последовательных и серьезных доказательств для привлечения армянского правительства, армянских должностных лиц к ответственности в международных судах, и я считаю, что мы добьемся успешных результатов в этом вопросе".

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror Ermənistanın vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətə cəlb edilməsindən danışıb

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