Генерал: В первый день войны было уничтожено до 500 целей противника

"Выведя из строя средства ПВО и радиоэлектронной борьбы противника, мы обеспечили себе превосходство в воздухе"

"27 сентября прошлого года Азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева начала широкомасштабную контрнаступательную операцию с целью предотвращения очередной провокации противника и освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Вступившая в бой артиллерия массированным огнем нанесла противнику большие потери в живой силе и технике, создав эффект шока".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил командующий Ракетными и артиллерийскими войсками Азербайджанской армии, генерал-майор Агамир Султанов.

"Выведя из строя средства ПВО и радиоэлектронной борьбы противника, мы обеспечили себе превосходство в воздухе. В первый день боя нашими артиллерийскими подразделениями массированным огнем было уничтожено до 500 целей противника", - подчеркнул генерал-майор.