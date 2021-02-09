О нас
Report Georgia
Аудио новости

Генерал: В первый день войны было уничтожено до 500 целей противника

Генерал: В первый день войны было уничтожено до 500 целей противника "Выведя из строя средства ПВО и радиоэлектронной борьбы противника, мы обеспечили себе превосходство в воздухе"
Карабах
9 февраля 2021 г. 11:19
Генерал: В первый день войны было уничтожено до 500 целей противника
0 : 00
0 : 00

"27 сентября прошлого года Азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева начала широкомасштабную контрнаступательную операцию с целью предотвращения очередной провокации противника и освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Вступившая в бой артиллерия массированным огнем нанесла противнику большие потери в живой силе и технике, создав эффект шока".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил командующий Ракетными и артиллерийскими войсками Азербайджанской армии, генерал-майор Агамир Султанов.

"Выведя из строя средства ПВО и радиоэлектронной борьбы противника, мы обеспечили себе превосходство в воздухе. В первый день боя нашими артиллерийскими подразделениями массированным огнем было уничтожено до 500 целей противника", - подчеркнул генерал-майор.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ağamir Sultanov: "Müharibənin ilk günündə düşmənin 500-ə qədər hədəfi məhv edilib"

Новости партнеров

Самое важное

Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
Командующий войсками: Мы разгромили врага на дороге Шуша - Ханкенди
9 февраля 2021 г. 12:01
Минобороны: Азербайджанская армия продолжает боевую подготовку
Минобороны: Азербайджанская армия продолжает боевую подготовку
9 февраля 2021 г. 11:40
МВД Азербайджана обратился к посещающим освобожденные земли без разрешения 
МВД Азербайджана обратился к посещающим освобожденные земли без разрешения 
9 февраля 2021 г. 11:31
Возбуждено уголовное дело по факту смерти подорвавшихся на мине в Джебраиле
Возбуждено уголовное дело по факту смерти подорвавшихся на мине в Джебраиле
8 февраля 2021 г. 18:36
Италия экспортировала азербайджанский газ во Францию и Швейцарию
Италия экспортировала азербайджанский газ во Францию и Швейцарию
8 февраля 2021 г. 16:50
Звуки музыки в разрушенном Джебраиле спустя 30 лет
ФотоЗвуки музыки в разрушенном Джебраиле спустя 30 лет
8 февраля 2021 г. 15:50
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
В ряде университетов Азербайджана занятия не возобновятся
8 февраля 2021 г. 14:24
В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора
В Нахчыване отметят 100-летие Карсского договора
8 февраля 2021 г. 12:17
Названа сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT
Названа сумма средств, поступивших в Фонд "YAŞAT"
8 февраля 2021 г. 11:55
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
Директор центра при ASAN xidmət освобожден от должности
8 февраля 2021 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi