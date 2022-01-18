Фарид Шафиев: На освобожденных территориях обнаружены массовые захоронения

13:51

На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены массовые захоронения.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на конференции Фонда Рондели в Тбилиси.

По его словам, один из важных вопросов для Азербайджана связан с лицами, пропавшими без вести в период конфликта, в частности, во время Первой Карабахской войны: "Число пропавших без вести составляет около 4 тысяч человек".

Ф.Шафиев также отметил, что после Второй Карабахской войны во время минных взрывов погибло или было ранено около 200 азербайджанцев, в том числе два журналиста.

Глава ЦАМО подчеркнул, что Азербайджан и Армения должны вести совместную работу по гуманитарным вопросам.