ЕС обратился к Азербайджану и Армении

Европейский союз (ЕС) призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить недавние боевые действия вокруг Лачинского коридора и линии соприкосновения.

Европейский союз (ЕС) призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить недавние боевые действия вокруг Лачинского коридора и линии соприкосновения.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питера Стано.

Отмечается, что главное - снизить напряженность, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров. ЕС стремится к деэскалации.

"Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения. К сожалению, эти столкновения уже привели к человеческим жертвам и раненым.

Крайне важно добиться деэскалации, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров для поиска согласованных решений.

Европейский союз по-прежнему привержен содействию преодолению напряженности и продолжению своего участия в обеспечении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе", - подчеркивается в заявлении.