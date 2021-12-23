Эксперт: Поездка кандидата в президенты Франции в Карабах является провокацией

Поездка кандидата в президенты Франции, главы парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в Ханкенди является провокацией и негативно влияет на двусторонние отношения между Францией и Азербайджаном

Поездка кандидата в президенты Франции, главы парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в Ханкенди является провокацией и негативно влияет на двусторонние отношения между Францией и Азербайджаном.

Об этом Report заявил эксперт и политолог Заур Мамедов.

"К сожалению, мы и на этот раз увидели провокацию со стороны французских политиков. Визит Валери Пекресс в Армению, а потом и в Ханкенди вызывает недоумение. Вместо того, чтобы ездить по регионам Франции, агитировать и заниматься своей предвыборной кампанией, этот кандидат едет сначала в Армению, а потом и в Ханкенди и занимается там своей PR кампанией. Я думаю, что французское население в день президентских выборов зададут этот вопрос Пекресс",- заявил он.

"С другой стороны, почему премьер-министр Армении Никол Пашинян с одной стороны выступает за открытие коммуникационных и транспортных проектов в регионе, но с другой стороны он и его правительство совершает подобные провокации в Карабахе? Конечно же, здесь большая доля ответственности лежит и на миротворцах",- сказал он.

З. Мамедов добавил, что российские миротворцы не должны допускать иностранцев на эти территории, не согласовав это с Азербайджаном: "Ведь, главная суть Лачинского коридора заключается не в том, чтобы иностранцы и какие-то провокаторы ездили на эти территории. Суть в том, чтобы местное население могло ездить по этой дороге, а иностранные граждане должны согласовать этот вопрос с азербайджанской стороной".

"Подобные визиты препятствуют процессу переговоров между Азербайджаном и Арменией, нарушают трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Россией и Арменией... Те, кто занимаются подобными провокациями, на самом деле очень серьезно вредят местному армянскому населению и это негативно скажется и на гражданах самой Армении. В Ереване должны четко понимать, что некие силы используют их в своих личных интересах",- добавил он.