Дюсен Касеинов: Тюркские народы дадут этим землям новую жизнь

"Трудно передать чувство, когда ты видишь, как здесь умирала цивилизация, создававшаяся народом Азербайджана на протяжении веков".

"Трудно передать чувство, когда ты видишь, как здесь умирала цивилизация, создававшаяся народом Азербайджана на протяжении веков".

Как передает Report, об этом сказал Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеинов, который находится в Агдаме в составе делегации ТЮРКСОЙ и Тюркского совета.

"Проезжая мимо плодородных земель, я подумал о том, что как после засухи эти плодородные земли ждут дождя, так эта земля ждет и своих стихов, своих архитектурных сооружений, которые веками здесь создавались. Объединившись, мы, все тюркские народы, дадим этим землям новую жизнь, обеспечим возрождение этих земель в духовном и культурном плане на экономической и финансовой основе. Мы все вместе должны это сделать", - сказал он.