Директор ИТА: Восстановительные работы в Карабахе помогут сохранить память о произошедших там трагических событиях

В Азербайджане широко представлены итальянские компании в области дизайна и архитектуры, активно участвующие в разработке различных проектов, включая строительство и восстановление в освобожденном Карабахском регионе.

В Азербайджане широко представлены итальянские компании в области дизайна и архитектуры, активно участвующие в разработке различных проектов, включая строительство и восстановление в освобожденном Карабахском регионе.

Об этом в интервью Report сказал директор Итальянского торгового агентства (ИТА) в Баку Андреа Макканико.

"Поскольку итальянский дизайн хорошо известен в мире, наше агентство приняло решение проводить специальные дни, посвященные этому. В этом году мы планируем провести День итальянского дизайна в апреле, но точная дата и место пока не определены.

Мы также приглашаем импортеров и дистрибьюторов из Азербайджана на неделю дизайна, которая проходит в Италии - Salone del Mobile Milano. Это одно из важнейших событий для европейских дизайнеров и производителей мебели. Мы также пригласили некоторых азербайджанских дизайнеров принять участие в ней. Архитектура и мебель - очень важная часть бренда Мade in Italy, который интересен и для азербайджанских импортеров", - сказал он.

По его словам, правительство Азербайджана обратилось к одной из итальянских компаний с запросом на восстановление мемориалов, кладбищ и создание музеев в Карабахе.

"Данный фактор важен не только с точки зрения показателя отношений между нашими странами. Такие проекты имеют особое значение для сохранения памяти о произошедших в Карабахе трагических событиях, для того, чтобы люди понимали их суть. А итальянцы известны своим умением разрабатывать передовые проекты, наши дизайнерские разработки признаны во всем мире", - подчеркнул Макканико.

С полным текстом интервью с Андреа Макканико можно ознакомиться по ссылке.