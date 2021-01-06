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День рождения героя отметили без него

День рождения героя отметили без него Камран Араз оглы Мирзоев - был одним из самых храбрых в рядах Азербайджанской армии во время Отечественной войны.
Карабах
6 января 2021 г. 22:40
День рождения героя отметили без него

Кямран Араз оглы Мирзоев - был одним из самых храбрых в рядах Азербайджанской армии во время Отечественной войны.

Как передает муганское бюро Report, Кямран Мирзоев родился 5 января 1998 года в селе Гаргылы Джалилабадской области.

После окончания средней школы поступил на службу в армию. Он успешно прошел военную службу.

Шехид К.Мирзоев вступил в боевые действия с первых дней Отечественной войны. Успешно участвовал в ряде операций.

Он героически погиб в тяжелых боях за Физули. Похоронили его в родном селе.

Сестра шехида Зейнаб Мирзоева рассказала, что ее брат всегда любил отмечать день рождения: "В прошлом году мы вместе отмечали его день рождения".

Поэтому члены семьи продолжили эту традицию, которую Кямран любил. К сожалению, без его присутствия.

За отвагу наш храбрый боец ​​награжден медалями "За Отечество" и "За освобождение Лачина".

Allah rəhmət eləsin!

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Версия на азербайджанском языке ФотоDoğum günü özünün iştirakı olmadan qeyd edilən qəhrəman

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