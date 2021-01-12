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Делегация ИСЕСКО побывала в освобожденном от оккупации Физулинском районе

Делегация ИСЕСКО побывала в освобожденном от оккупации Физулинском районе Делегация ИСЕСКО осмотрела также остатки древнего каравансарая в селе Гаргабазары района и относящейся к XVII веку мечети
Карабах
12 января 2021 г. 15:21
Делегация ИСЕСКО побывала в освобожденном от оккупации Физулинском районе
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Делегация, возглавляемая генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, в рамках поездки на освобожденные от оккупации территории Азербайджана побывала в Физулинском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, делегация ИСЕСКО сначала осмотрела руины города Физули, стала свидетелем следов армянского вандализма на городском кладбище. Армяне разобрали здесь надгробия, с целью грабежа разрушили некоторые могилы.

В ходе знакомства с разрушенной Джума мечетью в городе стало известно, что армяне как и в других наших мечетях, здесь также содержали скот, в том числе свиней. Члены делегации отметили, что подобное осквернение, разрушение исламских религиозных памятников является бесчеловечным деянием.

Делегация ИСЕСКО осмотрела также остатки древнего каравансарая в селе Гаргабазары района и относящейся к XVII веку мечети, ознакомившись также с руинами разрушенного здания мечети в селе Гочахмедли, воочию увидела учиненные армянами зверства.

Поездка делегации на освобожденные от оккупации территории продолжается.

Делегацию, возглавляемую Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, сопровождают министр культуры Азербайджана Анар Керимов, постоянный представитель Азербайджана при ИСЕСКО Огтай Гурбанов, генеральный секретарь национальной комиссии Азербайджана по ИСЕСКО, руководитель администрации Министерства культуры Васиф Эйваззаде и заведующий отделом по сотрудничеству с зарубежными странами Иса Мамедов.

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Версия на английском языке ICESCO delegation visits liberated Fuzuli region
Версия на азербайджанском языке ICESCO nümayəndə heyəti işğaldan azad edilmiş Füzuli rayonunda olub

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