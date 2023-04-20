Делегации из США и Израиля посетили Шушу

Делегация в составе главы Американо-азербайджанского культурного фонда, израильских и американских режиссеров, продюсеров и журналистов посетила Шушу.

Делегация в составе главы Американо-азербайджанского культурного фонда, израильских и американских режиссеров, продюсеров и журналистов посетила Шушу.

Как сообщает командированный в Шушу сотрудник Report, гости ознакомились с историческими и культурными памятниками, а также проводимыми в Шуше строительными работами.

Члены делегации побывали в Шушинской крепости, Доме-музее Бюльбюля, а также осмотрели "расстрелянные памятники".

Визит организован при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.