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ЦАСТ: Армянские ПВО сбивали свои же самолеты

ЦАСТ: Армянские ПВО сбивали свои же самолеты Один из ведущих российских мозговых структур - Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) опубликовал аналитический сборник "Буря на Кавказе" под общей редакцией директора центра Руслана Пухова, где в ходе 44-дневных боевых действий в Карабахе были выявл
Карабах
10 сентября 2021 г. 00:20
ЦАСТ: Армянские ПВО сбивали свои же самолеты

Один из ведущих российских мозговых структур - Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) опубликовал аналитический сборник "Буря на Кавказе" под общей редакцией директора центра Руслана Пухова, где в ходе 44-дневных боевых действий в Карабахе были выявлены целый пласт проблем и задач, требующих тщательного анализа.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, источники ЦАСТ утверждают, что во время войны четыре штурмовика Су-25 и один вертолет армянских ВВС сбили свои же силы ПВО.

Отмечается, что во время конфликта между армянскими ВВС и ПВО было мало координации. Огнем своей стороны было сбито до пяти летательных аппаратов – четыре штурмовика Су-25 и один вертолет Ми-8. Из них два Су-25 были сбиты ЗРК С-125 над Варденисским районом в Армении при возвращении с боевого задания и один – из ПЗРК над Карабахом.

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