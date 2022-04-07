Брайза: ЕС пытается восполнить вакуум после "де-факто кончины" МГ ОБСЕ

После окончания Второй карабахской войны президент Азербайджана Ильхам Алиев ясно дал понять, что он выступает за заключение мирного соглашения с Арменией, которое позволит нормализовать отношения между двумя странами.

После окончания Второй карабахской войны президент Азербайджана Ильхам Алиев ясно дал понять, что он выступает за заключение мирного соглашения с Арменией, которое позволит нормализовать отношения между двумя странами.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета, международный эксперт и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя встречу президента Азербайджана, премьера Армении и главы Совета ЕС в Брюсселе.

По его мнению, премьер-министр Армении Никол Пашинян также хотел двигаться в этом направлении, но однако не смог этого сделать из-за политической оппозиции, которая все еще имеет недостижимую мечту вернуть ранее оккупированные азербайджанские территории: "Но эта мечта умерла”, - добавил он.

Он также отметил, что заявление президента Европейского Совета Шарля Мишеля по итогам трехсторонней встречи с президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном, в котором подчеркивается, что обе стороны поручили своим министрам иностранных дел работать над мирным соглашением, является действительно хорошим знаком, и страны определенно приближаются к подписанию мирного договора.

Брайза отметил, что в заявлении нет ни одного упоминания Минской группы ОБСЕ, а проведенная в Брюсселе встреча создает предпосылку для формирования нового формата переговоров по нормализации отношений Азербайджана и Армении: "Отсутствие какого-либо упоминания МГ ОБСЕ в заявлении говорит о том, что ЕС сейчас пытается восполнить вакуум, образовавшийся после де-факто кончины Минской группы".

Эксперт также выразил надежду, что Азербайджан и Армения смогут достичь договоренностей по делимитации границ в ходе встречи, запланированной на конец апреля.

“Переговоры по демаркации потребуют времени. Это соглашение будет успешным, я просто не знаю, сколько времени это займет”, - заключил он.