Президент Европейского совета выступил с заявлением по итогам встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам второй трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с заявлением по итогам второй трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Report, согласно заявлению, председатель Европейского совета встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном для продолжения обсуждения ситуации на Южном Кавказе и развития отношений ЕС с обеими странами.

Шарль Мишель подтвердил приверженность ЕС углублению сотрудничества с Арменией и Азербайджаном для тесного сотрудничества по снижению напряженности и продвижению безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей в регионе.

Лидеры оценили последнюю встречу в Брюсселе в декабре 2021 года и видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном в феврале 2022 года. Они также подтвердили необходимость полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Стороны приветствовали встречу высокопоставленных представителей Азербайджана и Армении в Брюсселе 30 марта 2022 года при посредничестве ЕС и согласились с необходимостью продолжения этих отношений для обеспечения договоренностей, достигнутых на уровне глав государств.

Шарль Мишель подчеркнул важность гуманитарных жестов обеих сторон для укрепления доверия и обеспечения мирного сосуществования. Он отметил необходимость полного и скорейшего решения всех нерешенных гуманитарных вопросов, заявив, что ЕС готов поддержать это начинание. ЕС также продолжит поддерживать меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также гуманитарные усилия по разминированию, в том числе путем продолжения предоставления экспертных консультаций и увеличения финансовой помощи, а также окажет поддержку пострадавшему от конфликта населению, займется вопросами реабилитации и реконструкции.

Председатель Шарль Мишель отметил заявленное как Президентом Ильхамом Алиевым, так и премьер-министром Николом Пашиняном желание быстро продвигаться к мирному соглашению между двумя странами. С этой целью было решено поручить министрам иностранных дел проработать подготовку будущего мирного договора, в котором были бы урегулированы все необходимые вопросы.

Делимитация и демаркация их двусторонней границы будут иметь важное значение. С этой целью, в соответствии с Сочинским заявлением от 26 ноября 2021 года, также было решено созвать Совместную пограничную комиссию к концу апреля. Мандат Совместной пограничной комиссии будет заключаться в том, чтобы:

1) провести делимитацию двусторонней границы между Арменией и Азербайджаном;

2) обеспечить стабильную ситуацию в области безопасности вдоль линии границы и вблизи нее.

Шарль Мишель также подчеркнул, что обеспечение надлежащего разведения сил является важным элементом предотвращения инцидентов и снижения напряженности. Он подтвердил готовность ЕС предоставить консультации и поддержку в этом вопросе.

Лидеры также обсудили восстановление коммуникаций и транспортных связей между Арменией и Азербайджаном в частности и на Южном Кавказе в целом. Председатель Шарль Мишель приветствовал шаги по восстановлению железнодорожных линий, одновременно призвав Армению и Азербайджан также найти эффективные решения для восстановления автомобильного сообщения. ЕС готов поддержать развитие взаимосвязанных связей, в том числе в соответствии со своим Экономическим и Инвестиционным планом, путем использования предлагаемого экономическо-консультативного форума для определения общих проектов.

Стороны договорились следить за итогами этой встречи и продолжать взаимодействие", - говорится в заявлении.