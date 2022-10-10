Брайза: Чудовищные атаки на Гянджу никогда не будут забыты

Последствия ракетных обстрелов Гянджи два года назад должны побудить к активной работе над выполнением послевоенных соглашений.

Последствия ракетных обстрелов Гянджи должны побудить к активной работе над выполнением послевоенных соглашений.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник Атлантического совета, международный эксперт и бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям жертв ужасных и преступных атак на Гянджу два года назад, в результате которых погибло так много невинных людей, детей, женщин, мужчин. Хотя это преступление никогда не будет забыто, мы надеемся, что оно побудит тех, кто стремится к миру, более активно работать над выполнением послевоенных соглашений, достигнутых между Арменией и Азербайджаном, и тем самым гарантировать, чтобы подобные чудовищные акты никогда не повторились", - сказал Брайза.

За время Второй Карабахской войны Вооруженные силы Армении обстреляли город Гянджу ракетами и тяжелой артиллерией в общей сложности пять раз - 4, 5, 8, 11, 17 октября 2020 года. В результате этих атак 26 человек погибли, 175 получили ранения, нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Напомним, что во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, в общей сложности было повреждено 12 292 жилых и нежилых зданий, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1 018 фермерским хозяйствам.