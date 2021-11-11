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Боб Блэкмен: Мы увидели все разрушения, учиненные Арменией на освобожденных территориях

Боб Блэкмен: Мы увидели все разрушения, учиненные Арменией на освобожденных территориях Мы увидели все разрушения домов и зданий, учиненные Арменией на освобожденных территориях Азербайджана.
Карабах
11 ноября 2021 г. 17:40
Боб Блэкмен: Мы увидели все разрушения, учиненные Арменией на освобожденных территориях

Мы увидели все разрушения домов и зданий, учиненные Арменией на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом журналистам заявил глава межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен.

"Мы увидели все пустые дома, которые когда-то покинули вынужденные переселенцы. Сразу видно, что это все произошло не за один день, а на протяжении многих лет", - заявил британский парламентарий.

При этом он подчеркнул, что "Азербайджан, освобождая свои территории, старался нанести минимум ущерба домам и социальным зданиям".

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