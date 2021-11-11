Боб Блэкмен: Возвести Физулинский аэропорт в столь короткий срок - невероятное достижение

Мы увидели все разрушения, учиненные Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, а также побывали в Шуше. Восстановительные работы в этом городе впечатляют.

Мы увидели все разрушения, учиненные Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, а также побывали в Шуше. Восстановительные работы в этом городе впечатляют.

Как передает Report, об этом журналистам заявил глава межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боб Блэкмен, делясь впечатлениями от поездки на освобожденные территории Азербайджана.

По его словам, в ходе поездки им довелось побывать в Физулинском аэропорту. "Построить такой аэропорт в столь короткий срок, всего за 8 месяцев является невероятным достижением", - заявил Б. Блэкмен.

Он отметил, что в ходе визита в Баку члены парламентской группы дружбы Азербайджан-Великобритания также провели встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

"В ходе встречи мы передали наши поздравления в связи с освобождением земель Азербайджана", - заявил Б. Блэкмен.