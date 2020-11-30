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Асатрян: Армения должна была заключить мир с Азербайджаном еще в 2018 году

Асатрян: Армения должна была заключить мир с Азербайджаном еще в 2018 году "К Николу Пашиняну у меня единственная, но кардинальная претензия в том, что он, имея большую легитимность и огромное народное доверие, уже 2-2,5 года назад придя к власти, должен был немедленно идти на мир"
Карабах
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30 ноября 2020 г. 14:18
Асатрян: Армения должна была заключить мир с Азербайджаном еще в 2018 году
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"К Николу Пашиняну у меня единственная, но кардинальная претензия в том, что он, имея большую легитимность и огромное народное доверие, уже 2-2,5 года назад придя к власти, должен был немедленно идти на мир. Тогда бы не произошло этой войны".

Как передает Report, об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал экс-глава Центробанка Армении Баграт Асатрян.

Баграт Асатрян обратил внимание, что такова позиция многих граждан Армении из поколения, строившего республику в 90-х годах, при президенте Левоне Тер-Петросяне.

"Это принципиальная позиция. Я из того поколения, которое после первой войны, после утверждения перемирия стремилось к миру с Азербайджаном. Тогда наши требования были отвергнуты известными политическими силами", - напомнил он о том, как карабахский клан во главе с Робертом Кочаряном расправился с настроенными на мир армянскими политиками, физически уничтожив 27 октября 1999 года премьер-министра Вазгена Саркисяна и спикера парламента Карена Демирчяна.

"Что касается текущих заявлений Никола Пашиняна, его рассказов о том, с кем он договаривался и кто ему отказывал, то меня не очень интересуют эти мелкие перебранки. Насколько мне известно, действительно были встречи властей с непарламентскими силами. На этих встречах рассказывалось, что на самом деле творится на поле боя, об этом политики знали. В итоге все получилось так, как получилось", - заключил экс-глава Центробанка Армении.

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Версия на азербайджанском языке Bağrat Asatryan: "Ermənistan hələ 2018-ci ildə Azərbaycanla barışmalıydı"

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