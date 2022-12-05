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Азербайджан высоко оценивает роль России в нормализации отношений с Арменией

Азербайджан высоко оценивает роль России в нормализации отношений с Арменией Граждане армянской национальности будут иметь все права в соответствии с конституцией Азербайджана.
Карабах
5 декабря 2022 г. 15:30
Азербайджан высоко оценивает роль России в нормализации отношений с Арменией

Азербайджан высоко оценивает роль России в нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Байрамов отметил, что важнейшим фактором для нормализации отношений между Баку и Ереваном является полное исполнение трехсторонних заявлений. Однако, к сожалению, ряд основополагающих условий трехстороннего заявления не выполняется: армянские вооруженные формирования не выведены окончательно с территорий Азербайджана, по-прежнему сохраняется минная опасность. Глава МИД отметил, что на территории Азербайджана были обнаружены 2700 мин, произведенных Арменией в 2021 году, что свидетельствует о том, что Лачынский коридор используется не по назначению.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycan Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasında Rusiyanın rolunu yüksək qiymətləndirir"
Версия на английском языке Azerbaijan highly appreciates Russia's role in normalization of relations with Armenia

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