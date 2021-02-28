В Физули началось строительство международного аэропорта

Началось строительство международного аэропорта в Физули и намерен ввести его в эксплуатацию уже осенью

Началось строительство международного аэропорта в Физули и намерен ввести его в эксплуатацию уже осенью.

Как передает Report, отмечается, что это ускорит восстановление разрушенных населенных пунктов, в том числе города Шуша.

Одновременно строятся две автодороги. Аэропорт в Физули будет способен принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые, и уже включен в каталог международных индексов.

Директор управления воздушным движение предприятия "Азераэронавигация" Фархан Гулиев отметил, что данный аэропорт раскроет туристический потенциал региона, в особенности Шуши, а помимо этого внесет вклад в экономическое развитие региона.