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Автомобили МККК перевезли по дороге Ханкенди-Лачын лиц армянской национальности

Автомобили МККК перевезли по дороге Ханкенди-Лачын лиц армянской национальности На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда семи автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).
Карабах
24 февраля 2023 г. 09:43
Автомобили МККК перевезли по дороге Ханкенди-Лачын лиц армянской национальности

На дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз созданы условия для беспрепятственного проезда семи автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает сотрудник Report с места проведения акции, из Ханкенди в направлении Лачына проехали 1 грузовой и 6 легковых автомобилей, перевозящих граждан армянской национальности.

Участники акции протеста не препятствуют движению транспорта, используемого в гуманитарных целях.

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 75 день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке ICRC vehicles freely move through Khankandi-Lachin road
Версия на азербайджанском языке ФотоBQXK-nın avtomobillərində erməniəsilli şəxslər Laçın istiqamətinə aparılıb

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