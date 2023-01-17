Армянские подростки беспрепятственно проехали по Лачынской дороге

По дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз проехали три автомобиля российских миротворцев.

По дороге Ханкенди-Лачын в очередной раз был обеспечен беспрепятственный доступ трем автомобилям российских миротворцев.

Как передает сотрудник Report с места акции, одна легковая машина и два грузовых автомобиля проехали из Лачына в направлении Ханкенди.

В автомобилях находились 26 гражданских лиц армянской национальности, 20 из которых подростки. Они принимали участие в спортивных состязаниях в Армении.

Это вновь доказывает, что Лачынская дорога открыта для гуманитарных целей.

Таким образом, за сегодняшний день по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 39 автомобилей российских миротворцев.