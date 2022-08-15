Успеть напакостить - Армяне перед уходом поджигают леса в Лачыне

Вот уже несколько дней распространяются новые фото и видео доказательства вандализма армян на территории Азербайджана.

Вот уже несколько дней распространяются новые фото и видео доказательства вандализма армян на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, на этот раз появились видеокадры того, как армяне поджигают леса в Лачынском районе.

Армяне своим поведением в очередной раз продемонстрировали, что не придают никакого значения международному праву.

Поджог лесов - это преступление против человечности и экологический террор. Но, видимо, шовинистически настроенных армян это не волнует.

Наносить ущерб природе и портить чужое имущество для армян не впервой. Так было и на протяжении почти 30-летней оккупации территорий Азербайджана, и во время 44-дневной Отечественной войны и после этой войны, когда незаконно расселенным на наших территориях армянам дали время покинуть эти земли.

Не в состоянии смириться с возвращением истинных хозяев, армяне, прежде чем покинуть чужие земли, каждый раз поджигают леса и уничтожают все, что могут. Это уже стало для них своего рода традиционной "местью напоследок". В этот раз тоже не стало исключением.

Ранее распространились видео о поджоге армянами домов в Лачынском районе, селе Забух и др. Один из поджигателей даже "объяснил" свой варварский поступок тем, что не хотел, чтобы дом достался азербайджанцам.

Напомним, что до 25 августа незаконно поселившиеся в городе Лачын и прилегающих к нему селах армяне должны покинуть эти территории. Процесс переселения уже начался.