О нас

Успеть напакостить - Армяне перед уходом поджигают леса в Лачыне

Успеть напакостить - Армяне перед уходом поджигают леса в Лачыне Вот уже несколько дней распространяются новые фото и видео доказательства вандализма армян на территории Азербайджана.
Карабах
15 августа 2022 г. 15:43
Успеть напакостить - Армяне перед уходом поджигают леса в Лачыне

Вот уже несколько дней распространяются новые фото и видео доказательства вандализма армян на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, на этот раз появились видеокадры того, как армяне поджигают леса в Лачынском районе.

Армяне своим поведением в очередной раз продемонстрировали, что не придают никакого значения международному праву.

Поджог лесов - это преступление против человечности и экологический террор. Но, видимо, шовинистически настроенных армян это не волнует.

Наносить ущерб природе и портить чужое имущество для армян не впервой. Так было и на протяжении почти 30-летней оккупации территорий Азербайджана, и во время 44-дневной Отечественной войны и после этой войны, когда незаконно расселенным на наших территориях армянам дали время покинуть эти земли.

Не в состоянии смириться с возвращением истинных хозяев, армяне, прежде чем покинуть чужие земли, каждый раз поджигают леса и уничтожают все, что могут. Это уже стало для них своего рода традиционной "местью напоследок". В этот раз тоже не стало исключением.

Ранее распространились видео о поджоге армянами домов в Лачынском районе, селе Забух и др. Один из поджигателей даже "объяснил" свой варварский поступок тем, что не хотел, чтобы дом достался азербайджанцам.

Напомним, что до 25 августа незаконно поселившиеся в городе Лачын и прилегающих к нему селах армяне должны покинуть эти территории. Процесс переселения уже начался.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenians set fire to forest in Lachin - VIDEO
Версия на азербайджанском языке Laçını tərk etməyə hazırlaşan ermənilər meşəyə od vurub - VİDEO

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял зампредседателя Кабинета министров Кыргызстана
Президент Ильхам Алиев принял зампредседателя Кабинета министров Кыргызстана
15 августа 2022 г. 14:09
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
В Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
ФотоВ Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
13 августа 2022 г. 15:21
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
13 августа 2022 г. 14:04
Депутат из Лачына: Для нас большое счастье, что президент объявил о возвращении
Депутат из Лачына: Для нас большое счастье, что президент объявил о возвращении
13 августа 2022 г. 13:36
Азербайджанской армии поручено решить вопросы относительно дороги в объезд Лачына
Азербайджанской армии поручено решить вопросы относительно дороги в объезд Лачына
13 августа 2022 г. 12:08
В Минобороны Азербайджана проанализировали операцию Возмездие
В Минобороны Азербайджана проанализировали операцию "Возмездие"
13 августа 2022 г. 11:51
Умер армянский генерал, известный как «Ходжалинский палач»
Умер армянский генерал, известный как «Ходжалинский палач»
13 августа 2022 г. 03:12
Президент: Операция Возмездие еще раз показала Армении, что нас никто и ничто не может остановить
Президент: Операция "Возмездие" еще раз показала Армении, что нас никто и ничто не может остановить
13 августа 2022 г. 00:10
Президент Ильхам Алиев рассказал об операции Возмездие
Президент Ильхам Алиев рассказал об операции "Возмездие"
12 августа 2022 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi