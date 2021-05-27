Армения совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района

27 мая разведывательно-диверсионная группа ВС Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района

27 мая около 03.00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В результате неотложных оперативных мер, 6 военнослужащих противника, пытавшихся минировать пути снабжения, ведущие к позициям Азербайджанской Армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен.

Сегодня утром наблюдалось скопление у границы боевой техники, включая танки вооруженных сил Армении. В результате предпринятых нами действий их передвижение было пресечено.

В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении.