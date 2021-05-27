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Армения совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района

Армения совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района 27 мая разведывательно-диверсионная группа ВС Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района
Карабах
27 мая 2021 г. 08:45
Армения совершила провокацию в направлении Кельбаджарского района
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27 мая около 03.00 разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении совершила попытку перейти армяно-азербайджанскую государственную границу в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В результате неотложных оперативных мер, 6 военнослужащих противника, пытавшихся минировать пути снабжения, ведущие к позициям Азербайджанской Армии на границе, были окружены, обезврежены и взяты в плен.

Сегодня утром наблюдалось скопление у границы боевой техники, включая танки вооруженных сил Армении. В результате предпринятых нами действий их передвижение было пресечено.

В настоящее время наши подразделения контролируют оперативную обстановку в этом направлении.

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Версия на английском языке Armenia resorts to provocation in direction of Kalbajar district
Версия на азербайджанском языке Ermənistan təxribata əl atdı, Azərbaycan qarşı tərəfin 6 hərbçisini saxladı

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