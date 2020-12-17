Армения скрывала пленных азербайджанцев от международных организаций

В настоящее время у них берутся показания в соответствии с установленными процедурами

"Во время Отечественной войны Армения, игнорируя нормы международного гуманитарного права, права человека, а также обязательства Женевских конвенций, к которым она присоединилась, как и в Первой Карабахской войне, скрывала азербайджанских пленных от международных организаций, не предоставляла о них своевременной информации и не гнушалась применять в отношении них жестокость. У нас на руках имеются неопровержимые доказательства - видеоматериалы и фотографии, сделанные армянскими военными".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

"14 граждан Азербайджана вызволены из плена и доставлены на Родину. В настоящее время у них берутся показания в соответствии с установленными процедурами, выполняются с их участием надлежащие следственные действия для установления обстоятельств, представляющих значимость, проводятся экспертизы. После завершения этих процедур будут приняты соответствующие правовые решения", - отметил Э.Самедов.