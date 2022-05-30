Эксперт: Своими заявлениями Армения пытается сорвать процесс регионального сотрудничества

Последнее заявление армянских СМИ об убийстве азербайджанскими военными Давида Варданяна отражает враждебную программу распространения дезинформации Армении.

Недавнее заявление армянских СМИ о якобы убийстве азербайджанскими военными Давида Варданяна отражает враждебную программу распространения Арменией дезинформации.

Об этом Report заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра для сообщества с общим будущим Халид Таймур Акрам.

"Руководство Армении пытается разжечь конфликт, срывая процесс регионального сотрудничества, начатый Азербайджаном. Все эти заявления безосновательны и далеки от истины. Поэтому такие подлые шаги по использованию сочувствия и доброй воли людей в качестве оружия с помощью лжи с целью cкомпромитировать Азербайджан, безусловно, столкнутся с справедливым противодействием во всем мире и со стороны всех тех, кто ценит правду, равенство и справедливость", - сказал он.

Он также отметил, что Армения должна предоставить карты минных полей и сотрудничать с Азербайджаном, а не распространять фальшивые новости, срывать итоги брюссельской встречи и мир в регионе.

Отметим, что ранее внешнеполитическое ведомство Азербайджана отвергло обвинения МИД Армении в адрес азербайджанской стороны о якобы нарушении режима прекращения огня.