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Эксперт: Своими заявлениями Армения пытается сорвать процесс регионального сотрудничества

Эксперт: Своими заявлениями Армения пытается сорвать процесс регионального сотрудничества Последнее заявление армянских СМИ об убийстве азербайджанскими военными Давида Варданяна отражает враждебную программу распространения дезинформации Армении.
Карабах
30 мая 2022 г. 11:17
Эксперт: Своими заявлениями Армения пытается сорвать процесс регионального сотрудничества

Недавнее заявление армянских СМИ о якобы убийстве азербайджанскими военными Давида Варданяна отражает враждебную программу распространения Арменией дезинформации.

Об этом Report заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра для сообщества с общим будущим Халид Таймур Акрам.

"Руководство Армении пытается разжечь конфликт, срывая процесс регионального сотрудничества, начатый Азербайджаном. Все эти заявления безосновательны и далеки от истины. Поэтому такие подлые шаги по использованию сочувствия и доброй воли людей в качестве оружия с помощью лжи с целью cкомпромитировать Азербайджан, безусловно, столкнутся с справедливым противодействием во всем мире и со стороны всех тех, кто ценит правду, равенство и справедливость", - сказал он.

Он также отметил, что Армения должна предоставить карты минных полей и сотрудничать с Азербайджаном, а не распространять фальшивые новости, срывать итоги брюссельской встречи и мир в регионе.

Отметим, что ранее внешнеполитическое ведомство Азербайджана отвергло обвинения МИД Армении в адрес азербайджанской стороны о якобы нарушении режима прекращения огня.

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Версия на английском языке Armenia tries to disrupt process of regional cooperation with its baseless statements, says Pakistani expert 
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Ermənistan öz bəyanatları ilə regional əməkdaşlıq prosesini pozmağa çalışır”

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