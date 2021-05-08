ANAMA: Враг закопал противопехотные мины поверх противотанковых

"Также встречаются факты укладки камней поверх мин, установленных в каменистых местностях"

"В период оккупации на наших захваченных территориях враг устроил минные ловушки. При установлении мин они нарушили все стандарты".

Как передает командированный в Физули сотрудник Report, об этом сказал оперативный менеджер группы по разминированию №1 Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Мадат Мамедов.

"Во многих местах три мины закопаны рядом, хотя должны устанавливаться на определенном расстоянии друг от друга. При подрыве одной из этих мин автоматически взрываются и другие. В результате происходит сильный взрыв. Кроме того, встречаются случаи когда поверх противотанковых мин установлены противопехотные. Также встречаются факты укладки камней поверх мин, установленных в каменистых местностях", - добавил сотрудник ANAMA.