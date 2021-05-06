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ANAMA: В Кельбаджаре и Лачине операции по разминированию не проводятся

ANAMA: В Кельбаджаре и Лачине операции по разминированию не проводятся Даже территории сельскохозяйственного назначения заминированы врагом
Карабах
6 мая 2021 г. 12:56
ANAMA: В Кельбаджаре и Лачине операции по разминированию не проводятся

"Операции по разминированию проводятся на всех освобожденных территориях, кроме Кельбаджара и Лачина".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил начальник отдела исследований и очистки территорий Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Идрис Исмайлов.

Он подчеркнул, что погодные условия в Кельбаджаре и снежный покров местности не благоприятствуют проведению работ по очистке от мин.

"В соответствии с погодными условиями с мая операции могут проводиться и в других районах. Даже территории сельскохозяйственного назначения заминированы врагом. На этих территориях обнаруживаются военные боеприпасы", - отметил И.Исмайлов.

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