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На освобожденных территориях обезврежено большое количество мин

На освобожденных территориях обезврежено большое количество мин 25-26 января в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана поступило 9 обращений из call-центра "102" МВД об обнаружении снарядов в Агджабединском, Геранбойском, Губадлинском, Зангиланском, Тертерском, Товузском районах Азербайджана и
Карабах
27 января 2021 г. 03:01
На освобожденных территориях обезврежено большое количество мин

25-26 января в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана поступило 9 обращений из call-центра «102» МВД об обнаружении снарядов в Агджабединском, Геранбойском, Губадлинском, Зангиланском, Тертерском, Товузском районах Азербайджана и городе Шуша.

Как сообщили Report в Агентстве, на основе 9 поступивших обращений специальные мобильные оперативные группы агентства совместно с сотрудниками МВД совершили 10 оперативных и неотложных выездов.

В ходе поисковых операций были обнаружены 1174 неразорвавшихся боеприпаса (НРБ), 38 противопехотных мин, 26 противотанковых мин, 1 бомба, 12 889 патронов различного калибра и 13 осколков разорвавшихся снарядов.

В ходе поисковых операций было проинспектировано 13 890 780 квадратных метров (1389 га), более 118 км дорог очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проверена 291 постройка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin ərazilərimizdə basdırdıqları minalar, patronlar aşkarlandı

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