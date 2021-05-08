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ANAMA об опасных минных полях в Физули

ANAMA об опасных минных полях в Физули Возле линии соприкосновения находится около 8-9 минных полей
Карабах
8 мая 2021 г. 13:04
ANAMA об опасных минных полях в Физули
Мадат Мамедов

"В настоящее время в Физули осуществляются работы по восстановлению асфальтированной дороги. По этой причине мы в основном очищаем от мин дороги, которые проходят по линии соприкосновения. Только после этого там проводятся ремонтно-восстановительные работы".

Как передает Report, об этом сообщил операционный менеджер группы № 1 по очистке от мин Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Мадат Мамедов.

По его словам, очистка проводится несколькими способами: "Одной из них является ручная очистка, при которой сотрудники используют детекторы и другие устройства. Второй метод заключается в поиске неразорвавшихся боеприпасов в этом районе с помощью специально обученных собак. Третий способ - очистка от мин с помощью механических средств. В настоящее время операции по очистке продолжаются. Обнаруженные на территории взрывчатые боеприпасы уничтожаются в конце дня".

Представитель ANAMA отметил, что в настоящее время 13 км территории в этом районе оцениваются как самые опасные: "Уже 8 км территории очищены от мин. На 5 км территории в настоящее время ведутся работы. Большинство мин установлены на линии соприкосновения. Возле линии соприкосновения находится около 8-9 минных полей".

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Версия на английском языке ANAMA names most mined areas in Fuzuli
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin Füzulidə ən çox hansı əraziləri minaladığı açıqlanıb

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